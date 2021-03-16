В Казани отремонтируют здание детского сада, которому 108 лет

В Казани отремонтируют здание детского сада №15 по улице Большой Красной, 60/35 к началу учебного года. Именно там открылось первое в городе дошкольное учреждение в 1913 году. Здание является объектом культурного наследия республиканского значения.

Капремонт здесь не проводился с 1984 года. Он проходит в два этапа: в прошлом году в здании разобрали полы и другие ветхие конструкции, выполнили часть работ по электрике, системам вентиляции и отопления. В этом году отремонтируют кровлю и фасад, проведут отделочные работы. Во время ремонта восстановят все исторические элементы: пластиковые окна заменят на деревянные, восстановят козырьки над входом, а фасаду из красного кирпича вернут первоначальный цвет, отреставрируют межкомнатные двери 1913 года.

Фото: kzn.ru

Сейчас в этом детсаду работают четыре группы для 110 детей. Здание учреждения построили в конце XIX века, оно принадлежало семье Аристовых и было доходным домом. В 1910 году здесь поселился ученый-физиолог Александр Самойлов, а в 1913 году его дочь Анна на первом этаже организовала первый в городе детский сад.

Фото: kzn.ru

В 2021 году после капремонта откроются 15 детских садов, в которые пойдут 2,5 тыс. детей. Общее количество воспитанников дошкольных учреждений к следующему учебному году составит 25 тыс. детей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В начале марта в столице Татарстана открылся новый полилингвальный детский сад на улице Пилотской в Кировском районе.



Татьяна Леухина