В Казани появится Центр татарской рукописи

В Казани на территории префектуры «Старый город» планируется создать Центр татарской рукописи. Он будет представлять собой историко-просветительский комплекс, где расположатся хранилища старых рукописных книг, реставрационные мастерские, лектории и общественная библиотека.

Сейчас идет обсуждение места, где будет располагаться центр. В качестве вариантов рассматриваются 7 объектов. Об этом рассказал префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В границах префектуры расположились 11 мечетей и 4 православных объекта, 97 зданий и сооружений, 7 из которых федерального значения. Чтобы иметь полную картину в этом вопросе, в Казани приступили к цифровизации и обновлению реестра культурных и градоформирующих объектов исторической части города. Проводится глубокий анализ территории, ее глобальная инвентаризация, сообщается на сайте мэрии Казани.

До 2025 года будет разработана дорожная карта развития Старо-Татарской слободы.

На прошлой неделе мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Специалисты предложили скоординировать природный ландшафт территории с концепцией развития природного каркаса города, развивать пешеходные связи, а также наполнить территорию востребованными для горожан функциями.



Татьяна Леухина