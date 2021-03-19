В Кремле прокомментировали идею Путина провести разговор в прямом эфире с Байденом

Организация разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждается по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Предыдущий их контакт, первый для Байдена в качестве президента, прошел по инициативе американской стороны. Сейчас же инициативу проявила российская сторона и ждет ответа. Песков исключил, что общение двух президентов пройдет в формате дебатов, передает «РИА Новости».

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У Путина и Байдена накопилось много вопросов друг к другу. У российской стороны они связаны с «постоянными бездоказательными обвинениями во всем, в чем только можно», отметил представитель Кремля.

Предложение о срочных переговорах с Байденом прозвучало в пятницу, 18 марта, — российский лидер предложил провести их 19 или 22 марта и поручил МИД проработку деталей переговоров. Это было сделано после интервью Байдена телеканалу ABC, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей».

В Белом доме заявили, что разговор в онлайн-формате вряд ли состоится по причине занятости американского президента.

Татьяна Леухина