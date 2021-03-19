«Ак Барс» проведет второй матч серии с «Салаватом Юлаевым» в Казани
Сегодня, 19 марта, в Казани «Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут второй матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первая встреча команд закончилась победой казанцев со счетом 4:1. После игры главный тренер гостей Томи Ламса заявил, что тренерский штаб уфимцев знает, как противостоять «Ак Барсу».
В стартовой игре серии болельщики казанцев подготовили огромный баннер в поддержку своей команды, изобразив на нем главного тренера, капитана и маскота клуба.
В нынешнем плей-офф «Ак Барс» в четырех матчах прошел нижегородское «Торпедо» (4:0). «Салавату Юлаеву» пришлось затратить на противостояние с «Трактором» пять встреч — 4:1, проиграв дебютный матч Кубка Гагарина — 2021.
Вторая игра серии полуфинала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет сегодня в «Татнефть Арене». Начало матча — в 19.30 по мск.
Подробнее о стартовой игре команд читайте в материале «Реального времени».СпортХоккей
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