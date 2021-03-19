Челнинец перечислил более 250 тысяч рублей криптомошеннику

Житель Набережных Челнов лишился более 250 тысяч рублей, поверив мошеннику, который предложил ему обогатиться на купле-продаже криптовалюты, сообщает МВД по РТ.



30-летний челнинец рассказал полиции, что ему через один и мессенджеров неизвестный предложил таким образом заработать. Для этого потерпевший установил на компьютере приложение и перевел «продавцу» 254 950 рублей несколькими траншами. После того как прошел последний перевод, подозреваемый удалился из приложения. Также со счета потерпевшего пропала вся криптовалюта.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска Набережных Челнов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили местоположение подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний уроженец Ростовской области, он находился в Москве. Сейчас он находится под стражей.

Фото: pxhere.com

Ранее сообщалось, что «сотрудники банка» обманули двух татарстанцев на 260 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко