«Сотрудники банка» обманули двух татарстанцев на 260 тысяч рублей

МВД по Елабужскому району возбудило уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) — общая сумма ущерба составила 260 тысяч рублей, сообщили в МВД Татарстана.



Аферисты действовали по одной схеме — представлялись своим жертвам сотрудниками банка и сообщали об оформленном на их имя кредите. Так, им удалось обмануть 43-летнего местного жителя — мошенники убедили мужчину, что для отмены операции им нужны данные его банковской карты, и он продиктовал их злоумышленникам. Позднее ему сообщили, что операцию не могут отменить, поскольку деньги уже поступили на счет, поэтому их нужно снять и положить на другой счет для погашения кредита. Потерпевший выполнил условия мошенников и лишился 200 тысяч рублей.

Мошенники обманули и 29-летнюю жительницу Елабуги — ей они так же сообщили, что неизвестные оформили кредит на ее имя и озвучили их порядок действий, но елабужанка им не поверила. Тогда мошенники сообщили, что ей позвонит сотрудник правоохранительных органов, знающий о ситуации. В скором времени ей позвонил «полицейский» и убедил в правдивости слов «банкиров». Аферисты повторно позвонили потерпевшей, предложив ей оформить кредит и перевести деньги на «резервный счет». Женщина оформила кредит и стала переводить деньги на указанные счета через банкомат, но через некоторое время поняла, что ее обманывают и перестала перечислять деньги. Всего она перевела мошенникам 60 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в 2020 году раскрываемость преступлений в Елабужском районе Татарстана составила почти 70%. В целом, за 5 лет количество преступлений снизилось. Чаще всего в прошлом году в Елабужском районе совершали преступления против собственности: кражи с банковских карт, грабежи и мошенничества.

Маргарита Головатенко