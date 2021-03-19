Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что в России нет экологически чистого картофеля

Фото: Максим Платонов (архив)

Депутат Государственной думы от Татарстана, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета Фатих Сибагатуллин считает, что в России нет экологически чистого картофеля.



«Я 3 года уже не кушаю картофель, потому что у нас нет картофеля, который бы не обрабатывали химикатами, в том числе против колорадского жука», — заявил он. По его словам, использованные инсектициды остаются на растении и в почве, впитываясь в овощ.

Сибагатуллин порекомендовал употреблять в пищу горох, бобовые, овес и гречку сообщает «Национальная служба новостей». Он обратил внимание, что для выращивания этих культур не требуется применение химикатов.

Депутат также заявил, что в скором времени в стране будут продавать мясо на основе сои и гороха. По его словам, оно уже есть.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Также Сибагатуллин заявил, что пальмовое масло — «полезная растительная пища». Он рассказал, что его вредные свойства никем не доказаны, а проблема заключается в том, что в России отсутствует должная система контроля за поставкой продукта.

Татьяна Демина