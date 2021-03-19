В Альметьевском районе РТ укомплектованность врачами составляет 64% — видео

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В Альметьевском районе РТ обеспеченность врачам составляет 64%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. За год в муниципалитет привлекли 72 врача, однако еще 66 покинули рабочие места.



Шестерых специалистов в Альметьевском районе обеспечили жильем по правительственному гранту в размере 500 тыс. рублей. Четыре специалиста приехали в муниципалитет по программе «Земский доктор».

«В 2020 году за счет целевых средств Республики Татарстан с Альметьевского муниципального района на обучение по программе специалитета были направлены 15 человек, по программе ординатуры — пять человек», — сообщила на расширенном заседании управления здравоохранения Альметьевского района и. о. его руководителя Маргарита Суфиярова.



В прошлом году в муниципалитете выросла смертность, в два меньше людей прошли диспансеризацию. По словам первого замминистра здравоохранения РТ Альмира Абашева, это может усугубить ситуацию в будущем.

Ранее в Татарстане расширили перечень медработников, претендующих на единовременные компенсационные выплаты от 750 тыс. до 1,5 млн рублей при переезде на работу в село или город с населением менее 50 тыс. человек.



Татьяна Демина