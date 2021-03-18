В Татарстане расширили перечень соцуслуг, оказываемых в стационаре и на дому

Сегодня на на 20-м заседании Госсовета Татарстана шестого созыва депутаты приняли поправки в республиканский закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в РТ», предусматривающие расширение перечня соцуслуг, оказываемых в стационаре и на дому.

В связи с созданием в республике системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, перечень соцуслуг расширен следующими пунктами:

помощь в пользовании приборами, предназначенными для коррекции нарушенных функций у получателя соцуслуг (очки, слуховые аппараты);

консультирование получателей соцуслуг из числа граждан, осуществляющих уход за инвалидами, по вопросу адаптации жилища пожилого человека (инвалида);

психологический патронаж;

оказание помощи в передвижении (перемещении);

услуги по стирке и глажке белья;

услуги по смене нательного и постельного белья.

Из перечня соцуслуг, оказываемых на дому исключены выполнение процедур, наблюдение за состоянием здоровья, проведение медпроцедур по назначению врача, а также оздоровительных мероприятий. Также прекращается предоставление услуг по систематическому наблюдению с целях выявления отклонений в состоянии здоровья и консультирование по социально-медицинским вопросам. Все они будут предоставляться медорганизациями в рамках системы долговременного ухода.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня депутаты обсудили вопросы комплексного развития территорий и защиты жилищных прав граждан, законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Татарстана и другие вопросы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина