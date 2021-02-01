В Казани начнут готовиться к весенним паводкам

Исполком Казани начнет подготовку к паводкам. Соответствующее поручение главам районов дал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

В конце 2020 года между жилыми массивами Салмачи и Вишневка был построен мост через реку Нокса. Благодаря строительству моста снята угроза подтопления 150 гектаров, где расположены более 70 домов с населением более 300 человек. Тем не менее, судя по количеству снега, воды весной будет много.

«Новый мост через Ноксу построили, но нужно посмотреть, чтобы ниже по реке не было подтоплений. Уже сейчас нужно посмотреть, где есть завалы с деревьями», — заключил Рустем Гафаров.

Ранее под Казанью запустили движение по новому мосту через реку Ноксу. Он соединяет поселок Салмачи с поселками Привольный и Вишневка — жители ждали появления моста несколько лет.

Ольга Плешкова