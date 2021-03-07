ПСО «Казань» подало иски к Минобороны в татарстанский арбитраж

ПСО «Казань» подало два иска к 119 отделу государственного архитектурно-строительного надзора в Хабаровске (является структурой Министерства обороны) в Арбитражный суд Татарстана. В картотеке суда говорится, что речь идет об исках о привлечении к административной ответственности, более подробно суть исков пока не раскрывается.

Ранее 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Амурской области добился решения о приостановке работ по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный» на 90 дней. Подрядчиком на космодроме является ПСО «Казань», сумма контракта составляет 39,4 млрд рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

В ПСО «Казань» заверяли, что причиной разбирательства в амурском арбитраже стали «несвоевременно поданные документы».

Александр Артемьев