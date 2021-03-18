«Туполев» перейдет в подчинение к Корпоративному центру самолетостроения

«Ростех» по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) решил прекратить существование компаний «Сухой» и «МиГ» как самостоятельных юридических лиц. Предприятия объединят в Корпоративный центр самолетостроения, в подчинение к нему перейдут «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Также планируется создать единый инженерно-конструкторский центр ОАК, в составе которого в перспективе объединят все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов намерен возглавить совет директоров ОАК для контроля преобразований, пишет РБК.



Фото: realnoevremya.ru

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