Госсовет Татарстана принял закон о многодневном голосовании
Госсовет Татарстана сегодня в третьем чтении принял изменения в Избирательный кодекс республики. Согласно им, в республике закрепляется практика многодневного голосования в регионе: выборы могут проходить в течение трех дней.
В закон добавили возможность волеизъявления граждан вне помещений для голосования, в том числе во дворах. Также теперь запрещается на выборах в Татарстане присутствовать наблюдателям из других регионов.
Напомним, законопроект учитывает изменения федерального законодательства. Теперь россияне, имеющие право на постоянное проживание на территории иностранного государства, могут быть членами территориальных избирательных комиссий.
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