Госсовет Татарстана принял закон о многодневном голосовании

Госсовет Татарстана сегодня в третьем чтении принял изменения в Избирательный кодекс республики. Согласно им, в республике закрепляется практика многодневного голосования в регионе: выборы могут проходить в течение трех дней.

В закон добавили возможность волеизъявления граждан вне помещений для голосования, в том числе во дворах. Также теперь запрещается на выборах в Татарстане присутствовать наблюдателям из других регионов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, законопроект учитывает изменения федерального законодательства. Теперь россияне, имеющие право на постоянное проживание на территории иностранного государства, могут быть членами территориальных избирательных комиссий.

