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Госсовет Татарстана принял закон о многодневном голосовании

15:35, 18.03.2021
Госсовет Татарстана принял закон о многодневном голосовании
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госсовет Татарстана сегодня в третьем чтении принял изменения в Избирательный кодекс республики. Согласно им, в республике закрепляется практика многодневного голосования в регионе: выборы могут проходить в течение трех дней.

В закон добавили возможность волеизъявления граждан вне помещений для голосования, в том числе во дворах. Также теперь запрещается на выборах в Татарстане присутствовать наблюдателям из других регионов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, законопроект учитывает изменения федерального законодательства. Теперь россияне, имеющие право на постоянное проживание на территории иностранного государства, могут быть членами территориальных избирательных комиссий.

ОбществоВласть Татарстан
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