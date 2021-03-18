Россияне, имеющие ПМЖ за границей, могут быть членами комиссии на выборах

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В заключительном, третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс РТ. Документ отправлен на подпись президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Законопроект учитывает изменения федерального законодательства. Теперь россияне, имеющие право на постоянное проживание на территории иностранного государства, могут быть членами территориальных избирательных комиссий. Также закреплены положения о многодневном голосовании и закреплен порядок предоставления платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации. Законопроект получил положительные заключения Минюста, прокуратуры, Кабмина и ЦИК РТ. Также документ прошел лингвистическую экспертизу.

Ранее сообщали, что в Татарстане протестируют государственную автоматизированную систему «Выборы». Процедура предусматривает три этапа, в том числе воссоздание условий дня голосования.

