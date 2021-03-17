В Казани на 11% вырос спрос на вторичное жилье в пятиэтажках

В Казани на 11% за год вырос спрос на вторичное жилье в пятиэтажках, отметили аналитики «Авито Недвижимости». При этом стоимость квартир выросла на 17%.

В целом по стране спрос на вторичные квартиры в таких домах вырос на 4%. На данный момент рынок пятиэтажных домов в России условно разделяют на хрущевки и новостройки.

Чуть меньше 50 тыс. рублей составляет средняя стоимость квадратного метра в пятиэтажных вторичных домах.

Больше всего спрос на подобное жилье увеличился в Сочи — на 55%. Меньше всего интересуются пятиэтажными старыми домами в Калининграде. Спрос упал на 11%.

Ранее сообщалось, что льготная ипотека подогрела цены на новостройки в Казани до 40%. Самые привлекательные квартиры за 2 недели взмывали в цене до 1,5 млн рублей, уверяют риелторы. Впрочем, «первичка» дорожала еще по ряду взаимосвязанных причин: дефицит качественных предложений, рост цен на стройматериалы и отток рабочей силы.

