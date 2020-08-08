Baza опубликовала фильм об ошибках пилота Юсупова, посадившего лайнер в кукурузном поле

Фото: кадр видео Baza

Baza опубликовала фильм о событиях 15 августа в кукурузном поле под Жуковским, где совершил жесткую посадку пассажирский самолет A321. Издание разбиралось, заслуженно ли был награжден пилот Дамир Юсупов.

Опрошенные изданием эксперты, профессиональные летчики делятся мнением, что Юсупов сам довел ситуацию до критической.

Ведущий пилот инспектор Сергей Кобышев считает, что Юсупов «чисто случайно не убил людей», так как он не убрал шасси. Само по себе неубранные шасси действуют для самолета в воздухе, как якоря — и такую ошибку допускает каждый пятый экипаж. А в условиях отказа двигателя начался крен самолета влево.



«На самом деле, это небольшая беда, этот крен можно компенсировать с помощью педалей руля направления, нажимая на которые летчики и выравнивают самолет. Однако на правую педаль нажимают слишком сильно, и самолет начинает наклоняться, на этот раз, уже вправо. И этот наклон пилоты начинают сокращать с помощью ручки», - комментирует ведущий, опираясь на слова неназванных экспертов.

Напомним, что летчик Дамир Юсупов стал известен после жесткой посадки самолета Airbus A321 рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Никто из 200 пассажиров не погиб. Владимир Путин наградил летчика Дамира Юсупова и его напарника званием Героя России.

