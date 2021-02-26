Летчик, посадивший самолет в кукурузном поле, будет участвовать в выборах в Госдуму

Пилота авиакомпании «Уральские авиалинии», Героя России Дамира Юсупова убедили принять участие в грядущих выборах депутатов Госдумы. Об этом со ссылкой на источник в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева передает URA.RU.

Сообщается, что Юсупов согласился включить себя в список кандидатов от партии «Единая Россия».

«Реальное время» направило запрос в региональный департамент информполитики. Связаться с Юсуповым пока не удалось.

Напомним, что летчик Дамир Юсупов стал известен после жесткой посадки самолета Airbus A321 рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Никто из 200 пассажиров не погиб и серьезно не пострадал. Владимир Путин наградил летчика Дамира Юсупова и его напарника званием Героя России. Однако профессиональные летчики награждение и славу Юсупова восприняли скептически. Они считают, что Юсупов сам довел ситуацию до критической.



Ольга Плешкова