Дзюба попросил хейтеров отписаться от его соцсетей

Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба обратился к своим подписчикам после матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА, в котором футболист отметился незабитым пенальти. Ранее он также промахнулся с «точки» в игре с «Рубином» в самом конце встречи.

«Я прошу вот этих всех злых, вот этих всех недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился или еще что-нибудь. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел», — сказал Дзюба.

Он также попросил быть добрее и сплотиться болельщикам во время матчей сборной России по футболу в квалификации чемпионата мира — 2022.

Напомним, матч в Казани с «Рубином» закончился победой хозяев со счетом 2:1. Дзюба мог сравнять счет на 98-й минуте встречи, но не смог переиграть Юрия Дюпина с пенальти.