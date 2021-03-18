Для ЖК на месте бывшего военного госпиталя в Казани «нарисовали» детсад и ресторанный комплекс

Фото: Инна Серова

Строительство ЖК еще в зачаточной стадии

Жилой комплекс за военным госпиталем неподалеку от «Корстона» в Казани будет рассчитан почти на 900 жителей, следует из проекта планировки территории. Этот проект опубликован сегодня в сборнике документов мэрии, речь там идет о территории, находящейся в границах улиц Карла Маркса, Чехова, Груздева и Курашова.

О планах по строительству этого жилого комплекса стало известно еще год назад. Тогда сообщалось, что на территории в 1,5 га будет возведено несколько жилых зданий высотой в семь этажей (это предельно разрешенная высота для этого участка города). Как отмечал руководитель архитектурного бюро «Аксиом» (разрабатывает проект комплекса) Олег Маклаков, квартиры в них будут относиться скорее к категории элитного жилья. Это, впрочем, неудивительно — комплекс расположится практически в «сердце» Казани.

Как отмечал руководитель архитектурного бюро «Аксиом» Олег Маклаков, квартиры в них будут относиться скорее к категории элитного жилья. Фото: Инна Серова

Маклаков добавлял, что застройщик получил участок с условием реставрировать три старинных здания из комплекса военного госпиталя и восстановить госпитальный парк. Еще одним условием было отсутствие ограждений — в этом Маклаков заверял президента Татарстана Рустама Минниханова на комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в апреле.

Общий объем инвестиций в проект он оценивал в сумму не менее чем миллиард рублей. Застройщиком являлось некое ООО «Факел» — о нем в открытых источниках нет практически никаких сведений.

Ожидалось, что строительство начнется летом 2020 года. Сегодня корреспондент «Реального времени» застал в районе будущего огороженную территорию без каких-либо признаков начатого строительства — характерного щита с информацией об объекте также обнаружено не было.

Детсад в старинном здании и рестораны в новом

Из опубликованных сегодня документов следует, что общая площадь квартир в ЖК (название которому, судя по всему, пока не определено) составит 19,86 тыс. кв.м., рассчитан он на проживание 883 человек. При этом, судя по документу, в домах не будет нежилых помещений на первых этажах.

Вопросы размещения автомобилей будущих жильцов должен закрыть подземный паркинг — он рассчитан на 359 машин. Еще 36 машинно-мест отведены под т.н. «гостевой паркинг» уже на земле.

При комплексе, судя по плану также появится детский сад на 72 места. Нового здания для него строить не будут — по проекту он расположится в одном из зданий, подлежащих реконструкции. Однако помимо жилой застройки, пара коммерческих зданий в комплексе все же может появиться: проектом предусмотрено строительство оздоровительного комплекса и ресторанного комплексов рядом с ЖК.

Въезд на территорию ЖК планируется организовать с улиц Чехова и Курашова. В проекте также упоминается «внеуличный пешеходный переход» через улицу Карла Маркса — то есть надземный или подземный переход. Более подробно этот момент не раскрывается. Отметим, что ближайшая «подземка» расположена в 400 метрах от будущего ЖК — у автобусной остановки «ЦКПО имени Горького».

Александр Артемьев