В Нижнекамске создадут клуб проката и обучения езде на внедорожных мотоциклах за 6 млн рублей
В Нижнекамске планируют построить клуб проката и обучения езде на внедорожных мотоциклах, питбайках и квадроциклах. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 6 млн рублей, сообщил в Instagram первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.
Где конкретно расположатся мототрассы, разделенные по степени сложности, и базы пока неизвестно, «но это однозначно будет в пригороде Нижнекамска», добавил Беляев. По его словам, открытие клуба запланировано на май текущего года.
Для его создания планируется закупить японскую технику, управлять которой сможет человек без опыта вождения, и полные комплекты экипировки. Также власти намерены обучить инструкторов, которые займутся обучением гостей клуба.
Беляев отметил, что появление в Нижнекамске нового спортобъекта обеспечит подготовку нижнекамцев к участию в соревнованиях любительской и профессиональной лиги эндуро мотоспорта.
Отметим, что за первые 9 месяцев 2020 года россияне приобрели около 15 тысяч новых мотоциклов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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