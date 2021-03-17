В Нижнекамске создадут клуб проката и обучения езде на внедорожных мотоциклах за 6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске планируют построить клуб проката и обучения езде на внедорожных мотоциклах, питбайках и квадроциклах. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 6 млн рублей, сообщил в Instagram первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.

Где конкретно расположатся мототрассы, разделенные по степени сложности, и базы пока неизвестно, «но это однозначно будет в пригороде Нижнекамска», добавил Беляев. По его словам, открытие клуба запланировано на май текущего года.

Для его создания планируется закупить японскую технику, управлять которой сможет человек без опыта вождения, и полные комплекты экипировки. Также власти намерены обучить инструкторов, которые займутся обучением гостей клуба.



Беляев отметил, что появление в Нижнекамске нового спортобъекта обеспечит подготовку нижнекамцев к участию в соревнованиях любительской и профессиональной лиги эндуро мотоспорта.

Отметим, что за первые 9 месяцев 2020 года россияне приобрели около 15 тысяч новых мотоциклов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года.



Татьяна Демина