За девять месяцев 2020 года в России вырос спрос на мотоциклы

Среди жителей России сохраняется спрос на новые мотоциклы. За девять месяцев текущего года россияне приобрели около 15 тысяч новых мотоциклов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».



Обычно покупки в этом сегменте рынка активизируется весной, однако в этом году динамика мото-рынка в апреле и мае была наихудшей, упав на 33% в апреле после трех месяцев роста. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса.

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Тем не менее, в июне спрос на рынке восстановился, составив 24% в июне, 31% в июле и 46% в августе, а в первом месяце осени продажи мотоциклов увеличились на 65%.

В июле сообщалось о росте спрос на мототехнику с пробегом в Казани на 37%: он опережал предложение в 3 раза.