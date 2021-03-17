Дмитрий Квартальнов: «Все что было в регулярном чемпионате, то было в регулярном. Мы знаем, с кем играем»

Наставник казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов похвалил свою команду после победы над «Салаватом Юлаевым» в стартовой встрече полуфинальной серии Восточной конференции (4:1). Однако он уверен, что серия не будет быстрой.

— Хорошая быстрая игра, обоюдоострая. Я думаю, что зрителям понравилась. Здорово, что повели в счете — с этим соперником это очень важно. Первая игра, и здесь только все начинается.

— В этом году в «Зеленом дерби» побеждают только хозяева. В чем дело?

— Что было в регулярном чемпионате, было в регулярном. Мы понимаем, с кем мы играем. Нужно и гостевые матчи играть тоже. Сейчас начинается плей-офф и нам сейчас не до этих подсчетов.

— Сегодня звено Лукоянова накладывали на первое звено «Салавата».

— Я не знаю, кто там играл. Начали они, иногда и другие ребята играли — сегодня все ребята справились. Вначале пока все замыливается. Сегодня ребята старались — 4 на 5 не пропустили. Очень круто играют и нет вопросов, много удалений выстояли.

«Ак Барс» повел в серии (1:0). Следующий поединок пройдет 19 марта в Казани. Стартовое вбрасывание на льду «Татнефть Арены» намечено на 19:30 по московскому времени.