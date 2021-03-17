Фанаты «Ак Барса» развернули огромный баннер в матче с «Салаватом Юлаевым»
Болельщики «Ак Барса» развернули огромный баннер по ходу стартового матча с «Салаватом Юлаевым» в серии второго раунда плей-офф КХЛ.
На плакате, занимающем почти весь домашний фанатский сектор «барсов», нарисованы главный тренер Дмитрий Квартальнов, капитан Данис Зарипов, маскот команды и обычные жители Татарстана — нефтяник, заправщик бензина и молодая девушка в национальном костюме с чак-чаком в руках.
«Одна республика, одна цель», — гласит надпись на баннере в цветах флага Татарстана.
Баннер был подготовлен командой фанатов «О.С.К.А.Л».
Фанаты казанцев также подготовили баннер в память о капитане питерского «Динамо» Тимуре Файзутдинове, погибшем накануне после попадания шайбы в голову.
Напомним, сегодня в Казани «Ак Барс» и «Салават Юлаев» проводят первый матч серии плей-офф КХЛ.СпортХоккей
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