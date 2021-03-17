В Набережных Челнах построят Центр волейбола

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах в 36-м комплексе появится Центр волейбола. Спортобъект построят по республиканской программе строительства крытых плавательных бассейнов и универсальных спортивных залов.

Типовой проект челнинского Центра волейбола уже согласован, техническое задание подписано руководством автограда, министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и направлено на утверждение в ГИСУ РТ, сообщает портал Chelny-biz.ru.

«Вопрос о возможности финансирования проектно-сметной документации в этом году вынесен на республиканский уровень. Есть надежда, что она будет разработана уже к осени», — рассказал председатель Федерации волейбола в Набережных Челнах Игорь Чернышов.

Он отметил, что волейболом в городе занимаются люди всех возрастов. В связи с этим было решено обратиться в Федерацию волейбола РТ, где поддержали идею строительства спортобъекта. Положительную оценку проекту дали также в Министерстве спорта РТ и в мэрии Челнов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что волейбол занимает второе по популярности место среди спортивных игр у жителей Татарстана. Им в республике, по данным на начало 2021 года, занимается 38 тыс. человек, около 17 тыс. из которых женщины.

Татьяна Демина