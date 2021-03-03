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В Татарстане волейболом занимаются более 38 тыс. человек

22:49, 03.03.2021
В Татарстане волейболом занимаются более 38 тыс. человек
Фото: Ринат Назметдинов

Среди спортивных игр у жителей Татарстана второе место по популярности занимает волейбол. Им в республике, по данным на начало 2021 года, занимается 38 тыс. человек, около 17 тыс. из которых женщины.

На сегодняшний день в Татарстане подготовкой волейболистов занимаются 32 муниципальных спортшколы, СШОР по волейболу «Юность» в Казани и №11 в Набережных Челнах, Казанское училище олимпийского резерва и Поволжская академия физической культуры и спорта.

В прошлом году в республике подготовкой по волейболу занимались 4 966 воспитанников. Спортивно-оздоровительный этап проходил 851 человек, начальную подготовку — 2 927, тренировочный — 1 180. Совершенствовали спортивное мастерство 38 волейболистов, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Профессиональную подготовку волейболистов в республике осуществляют 162 тренера, девять из которых имеют высшую квалификационную категорию. Еще 32 тренера обладают первой категорией.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по проведению матчей чемпионата мира по волейболу, который должен пройти в нескольких российских городах в 2022 году.

Татьяна Демина
СпортВолейбол Татарстан
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