Завтра в Казани температура воздуха поднимется выше нуля

Синоптики спрогнозировали оттепель завтра в Казани. 18 марта в Казани ожидается небольшой снег, гололедица и умеренный юго-восточный ветер. Ночью минимальная температура воздуха составит -5—7 градусов, максимальная температура завтра днем будет колебаться от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По Татарстану будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренный юго-восточный ветер. Ожидается небольшой снег, местами слабая метель. Ночью температура воздуха опустится до 4—9 градусов мороза, при прояснении возможно до минус 19. Днем ожидается от одного градуса тепла до 4 градусов мороза.

Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что в пятницу и субботу в республике местами пройдет небольшой снег, температуры составят -6... -11° ночью и 0... -5° днем.

Ольга Плешкова