В 63-м микрорайоне Челнов завершается строительство детского сада

В 63-м микрорайоне Набережных Челнов за проспектом «Яшьлек» завершается строительство нового детского сада. Он находится в высокой степени готовности, ведется монтаж вентилируемого фасада и внутренняя отделка.

Строители также завершили монтаж здания нового детского сада в 34-м микрорайоне «Прибрежный», сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ. Всего в Челнах на данный момент строятся три дошкольных образовательных учреждения.

Все три детских сада возводятся по типовому проекту: в них предусмотрены игровая комната, спальня, буфет, туалет, площадки для физкультуры, музыкальный зал и пищеблок. На прилегающей территории оборудуют игровые площадки и теневые навесы. Все три новых здания планируется сдать к 1 сентября.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Всего в текущем году в Татарстане по нацпроекту «Демография» запланировано строительство 13 детских садов, напомнили в Госстройнадзоре РТ.

Отметим, что власти Набережных Челнов к 1 сентября планируют обеспечить местами в детсадах 90% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Татьяна Демина