Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический максимум

Фото: Ринат Назметдинов

В пятницу цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум мая 2018 года.

Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71%. С начала года цена выросла на 12,33%, передает ТАСС.



Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что с начала года в городах Поволжья цены на топливо пошли в рост. По данным аналитической службы «Реального времени», марки бензинов АИ-92 и АИ-95 подорожали в среднем на 25 и 28 копеек соответственно. Исторический максимум был побит и в Татарстане — хотя наша республика и подняла расценки последней в округе. Сейчас за литр 92-го в Казани надо отдать рекордные 42,84 рубля, а за тот же объем 95-го — 46,36.

Ольга Плешкова