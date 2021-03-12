В Минэнерго рассказали о причинах роста цены бензина на АЗС

В Минэнерго объяснили подорожание бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта изменением индекса потребительских цен с начала года и сезонным ростом спроса на топливо, сообщает ТАСС.



Министерство собирается в скором времени принять меры для сохранения увеличения цены бензина и дизельного топлива на уровне, который будет близок к инфляции.

Правительство уже приняло некоторые меры по стабилизации ситуации на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов. Так, нефтяным кампаниям рекомендовали увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в пятницу цена бензина Аи-92 выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум мая 2018 года.

Маргарита Головатенко