В Казани ищут водителя «Газели», который сбил 85-летнюю бабушку и скрылся

В Казани ищут водителя «Газели», который наехал на 85-летнюю бабушку и скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекциии Казани

ДТП произошло во дворе дома Адоратского, 21 16 марта. Примерно в 9.30 водитель автомобиля «Газель» наехал на 85-летнюю женщину. Бабушка получила закрытый перелом большого бугорка левой плечевой кости со смещением, сейчас врачи отпустили ее домой.

По предварительным данным, водитель, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, а затем скрылся, тем самым нарушив пункты 2.5 и 8.12 Правил дорожного движения РФ. Тех, кто видел аварию, просят позвонить по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48.

Фото: kzn.ru

Ранее в Свияжске на праздновании Масленицы мужчина на снегоходе сбил ребенка и уехал. Полиция установила его личность, его задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Позже Следственный комитет заподозрил мужчину в угоне снегохода.



Ольга Плешкова