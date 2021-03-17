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Полиция ищет участников сожжения заинского памятника в школах города

11:33, 17.03.2021
Полиция ищет участников сожжения заинского памятника в школах города
Фото: скриншот видео

Как стало известно «Реальному времени», сегодня сотрудники полиции отправились в школы Заинска с целью установления личностей четырех детей, игра которых у Вечного огня накануне закончилась уничтожением памятника Воину-освободителю.

В МВД Татарстана подтвердили — полицейские сейчас работают в учебных заведениях города, предлагают для опознания видеозапись с уличной камеры наблюдение и подробное описание трех девочек и мальчика 10-13 лет.

Личности юных поджигателей пока не установлены. Уголовное дело об уничтожении памятника расследует Заинский межрайонный отдел Следкома по РТ, а проверку обстоятельств исполнения госконтракта на «огнеупорный» памятник, не простоявший и года.

фото пресс-службы Прокуратуры РТ

Еще ночью на месте ЧП постарались убрать все его следы, демонтировали даже стальной каркас Героя. А еще погасили Вечный огонь.

Детали происшествия — в материале «Реального времени».

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