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В Италии назвали «значительным регрессом» работу Косторной в академии Плющенко

10:37, 17.03.2021
В Италии назвали «значительным регрессом» работу Косторной в академии Плющенко
Фото: vk.com/eteritutberidze

Работу чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной в академии Евгения Плющенко в итальянской прессе назвали «значительным регрессом». В Италии разочарованы отсутствием одной из ведущих фигуристок России на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме.

«На этом чемпионате мира не будет Алены Косторной, которая заворожила полмира, завоевав все возможные титулы в сезоне-2019/2020. Ее отсутствие, однако, обусловлено не травмой или финансовыми проблемами.

Она ни разу не впечатлила на внутренних соревнованиях и продемонстрировала значительный регресс под руководством Евгения Плющенко, сотрудничество с которым продержалось всего несколько месяцев. Она уже вернулась к Этери Тутберидзе», — отметили в материале на сайте издания OA Sport.

Этери Тутберидзе. Фото: vk.com/eteritutberidze

Напомним, Косторная не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме после провального выступления в финале Кубка страны. Через некоторое время после этого фигуристка вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, откуда со скандалом переходила в академию Плющенко летом прошлого года.

Косторная является чемпионкой Европы (2020) и действующей победительницей финала Гран-при по фигурному катанию.

СпортФигурное катание
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