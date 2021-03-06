Алена Косторная официально вернулась к тренеру Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перешла в группу тренера Этери Тутберидзе. О переходе объявили в эфире новостей Первого канала.

«Возвращение года. Алена Косторная вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе», — сообщила ведущая.

Фото: vk.com/eteritutberidze

Косторная покинула академию Евгения Плющенко, куда перешла летом прошлого года из группы Этери Тутберидзе. Тренер фигуристки Плющенко уже подтвердил информацию о возвращении подопечной в отделение «Хрустальный» в школе «Самбо-70».

При этом накануне жена Плющенко Яна Рудковская заявила, что для перехода фигуристки, новой команде предстоит закрыть финансовые вопросы Косторной с академией.