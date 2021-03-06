Новости спорта

21:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алена Косторная официально вернулась к тренеру Этери Тутберидзе

21:25, 06.03.2021
Алена Косторная официально вернулась к тренеру Этери Тутберидзе
Фото: vk.com/eteritutberidze

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перешла в группу тренера Этери Тутберидзе. О переходе объявили в эфире новостей Первого канала.

«Возвращение года. Алена Косторная вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе», — сообщила ведущая.

Фото: vk.com/eteritutberidze

Косторная покинула академию Евгения Плющенко, куда перешла летом прошлого года из группы Этери Тутберидзе. Тренер фигуристки Плющенко уже подтвердил информацию о возвращении подопечной в отделение «Хрустальный» в школе «Самбо-70».

При этом накануне жена Плющенко Яна Рудковская заявила, что для перехода фигуристки, новой команде предстоит закрыть финансовые вопросы Косторной с академией.

СпортФигурное катание
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем