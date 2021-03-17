В Казани 26-летняя девушка отравилась угарным газом — прокуратура начала проверку

В Казани на проспекте Ибрагимова 26-летняя девушка отравилась угарным газом в своей квартире, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Спасатели отвезли девушку в городскую больницу №7 с отравлением угарным газом средней степени тяжести. Прокуратура РТ начала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Казани спасатели вызволили из квартиры двух девушек, которые отравились угарным газом. Девушек госпитализировали в 7-ю горбольницу с диагнозами «отравление тяжелой степени тяжести» и «отравление средней степени тяжести».



Всего с начала 2021 года — с 1 января по 16 марта — в Татарстане зарегистрированы 26 случаев отравления угарным газом. К сожалению, погибли 5 человек, пострадали 50 человек, из них 17 детей.