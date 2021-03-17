В Казани завершилось строительство КНС «Заречная»

Фото: Екатерина Аблаева

В Кировском районе Казани завершилось строительство канализационной насосной станции «Заречная».



Новая станция на первом этапе рассчитана на прием и транспортировку до 20 тысяч кубометров стоков за час, что позволит обеспечить канализацией северную часть Казани — это Кировский, Московский, Авиастроительный районы, часть Ново-Савиновского района.

Работа новой КНС автоматизирована и будет работать в безостановочном режиме. «Заречная» уже готова к эксплуатации, начато переключение семи канализационных коллекторов от соседней КНС «Верхняя», которая проработала более 40 лет. Сейчас уже выполнено переключение коллекторов Юдинского и Кзыл-Армейского — они несут стоки от Юдино и Адмиралтейской слободы. Остальные коллекторы планируется переключить до конца этого года, это будет выполняться поэтапно.

Напомним, КНС «Заречная» в феврале получила заключение о соответствии. В перспективе благодаря этой КНС можно будет обеспечить канализацией до 4 миллионов квадратных метров вводимого в будущем жилья. Еще одним плюсом КНС является возможность избавления населения от дурного запаха в районе улицы Несмелова.



Маргарита Головатенко