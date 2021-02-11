Новая КНС «Заречная» в Казани даст возможность ввести новые 4 млн кв. м жилья

Фото: Пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ

Работы по постройке канализационной насосной станции «Заречная» по улице Несмелова в Кировском районе Казани вышли на финишную прямую — сегодня инспекторы Госстройнадзора РТ приступили к ее итоговой проверке.



Сейчас в полном объеме выполнено строительство подземной и надземной части КНС, вспомогательных сооружений, инженерных коммуникаций, технологического оборудования, а еще ограждение и благоустройство территории. Инспекторы проверили ход выполнения строительно-монтажных работ и инженерно-технического обеспечения.

Так, реализация первого этапа завершена. Глубина подземной части КНС — 15 м, внутренний диаметр стакана составил 26 метров. На втором этапе планируется построить напорные коллекторы общей протяженностью 9 км.

КНС «Заречная» сможет перекачивать 20 тыс. кубометров сточных вод в час в северной части города. В целом станция рассчитана на прием и транспортировку до 15 тысяч кубометров стоков в день. В перспективе можно будет обеспечить канализацией до 4 миллионов квадратных метров вводимого в будущем жилья. Еще одним плюсом КНС является возможность избавления населения от дурного запаха в районе улицы Несмелова.

В настоящее время за северную часть Казани отвечает КНС «Верхняя» — она обеспечивает перекачку не более 12 тысяч кубометров за час. Ее ввели в эксплуатацию еще в 1973 году.

При отсутствии замечаний по результатам итоговой проверки объекту выдадут заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

Фото: kzn.ru

В сентябре на «Заречной» завершали основные работы. Пусконаладочные работы проводились с середины лета. В октябре КНС запускали в тестовом режиме.

Маргарита Головатенко