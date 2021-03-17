На пожаре в частном доме в Альметьевском районе погиб пожилой мужчина

Фото: МЧС по РТ

На пожаре в частном доме в деревне Урсалабаш в Альметьевском районе РТ погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает МЧС по РТ.



Сообщение о пожаре поступило в 20.05. К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил всю площадь кровли. Обрушились потолочные перекрытия, начинали разрушаться оконные проемы. В помещении стоял дым, к тому же был риск перекидывания огня на баню и сарай, стоявшие в пяти метрах от дома.

Соседи сообщили пожарным о том, что в доме может находиться человек — до прибытия спасателей они пытались самостоятельно попасть в дом, но не смогли сделать этого из-за задымления и высокой температуры.

Тело мужчины обнаружили в 21.03. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Фото: МЧС по РТ

Предположительно, по аналогичной причине на прошлой неделе погиб на пожаре житель Татарстана — пожар произошел в частном доме, расположенном в селе Гурьевка Алексеевского района.

По данным на 13 марта, в республике с начала года произошло 747 пожаров, на которых погибли 45 человек, в том числе двое детей.

Маргарита Головатенко