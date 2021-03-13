В Татарстане с начала года произошло 747 пожаров на которых погибли 45 человек

В Татарстане с начала года произошли 747 пожаров, на которых пострадали погибли 45 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

На пожарах пострадали 48 людей, спасли 202 человека с начала года. За минувшие сутки в Татарстане пожарные ликвидировали 11 пожаров, на которых погиб 1, пострадал 1 и спасены 3 человека.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Кроме того, с начала года, по состоянию с 1 января по 12 марта, в Татарстане зарегистрированы 24 случая отравления угарным газом. В результате инцидентов погибли 5 человек, пострадали 47 человека, из них 17 детей.

Минувшим утром в селе Гуреевка Алексеевского района РТ на пожаре в частном доме погиб мужчина.

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил провести проверки с привлечением специалистов газовых служб, Ростехнадзора и иных ведомств. Песошин подчеркнул, что важным фактором является проверка квалификации работающих в газовых службах специалистов, а еще работников фирм, занимающихся установкой газового оборудования.