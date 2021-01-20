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СМИ: больше половины российских регионов закончили 2020 год с дефицитом бюджета

09:24, 20.01.2021
СМИ: больше половины российских регионов закончили 2020 год с дефицитом бюджета
Фото: realnoevremya.ru

58 из 85 регионов России (68%) из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса закончили 2020 год с дефицитом бюджета. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства.

Совокупный дефицит регионов на 1 января 2021 года составил 762,2 млрд рублей — 5% от общих доходов регионов.

Наибольший показатель дефицита по отношению к доходам зафиксирован в Кемеровской (21%) и Тюменской (20%) областях. Далее идут в Удмуртия (16%), Ямало-Ненецкий автономный округ (14%), Башкирия и Архангельская область (по 14%).

Напомним, общий объем доходов бюджета Татарстана на 2020 год составит 292,7 млрд рублей, общий объем расходов — 324,7 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшается на 4 млрд рублей и составит 32 млрд рублей.

ЭкономикаБюджет
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