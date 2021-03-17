В Елабуге создадут рабочую группу по развитию историко-культурной части города

В Елабуге приступили к созданию рабочей группы по развитию историко-культурной части города. Консультативную помощь будут оказывать специалисты, участвовавшие в разработке казанской концепции.

В рабочую группу войдут представители Елабуги, татарстанских ведомств, Казанского федерального университета, Казанского государственного архитектурно-строительного университета, а также архитекторы.

Заседания рабочей группы планируется проводить еженедельно, сообщается на официальном сайте Елабужского района РТ. Также будут проводиться семинары-обсуждения с жителями города и архитекторами.

Фото: ru.wikipedia.org/Madyudya Denis

Решение о создании рабочей группы было принято после обсуждения концепции развития исторической части Елабуги. Власти планируют ввести налоговые льготы для бизнесменов, осуществляющих деятельность в старой части города, разработать план застройки малоэтажным жильем и т. д.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать концепцию развития центра Елабуги по примеру Казани.

Татьяна Демина