С 23 марта в Татарстане можно обратиться за разрешением на охоту

23 марта, во вторник, в Татарстане стартует прием заявлений на получение разрешения на охоту в весенний период, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам. В ведомстве отметили, что нормы пропускной способности на птицу увеличены в четыре раза.

Подать заявление татарстанцы могут в любой филиал МФЦ на территории республики, независимо от района предполагаемой охоты. При себе необходимо иметь оригинал паспорта и охотничьего билета, а также квитанцию об уплате госпошлины за выдачу разрешения.

Ранее в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили, что охоту можно будет осуществлять в следующие сроки:

3 апреля — 6 мая — на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток;

17 апреля — 26 апреля — на водоплавающую дичь;

24 апреля — 3 мая 2021 года — на боровую дичь.

Напомним, в 2020 году оборот продукции охоты в Татарстане составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков объяснял, что это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира.



Татьяна Демина