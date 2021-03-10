В Госкомитете по биоресурсам Татарстана рассказали о сроках весенней охоты

Татарстанцы смогут подать заявление на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступные охотничьи угодья не позднее, чем за десять дней до старта весеннего сезона охоты, сообщили в Госкомитете по биологическим ресурсам РТ.

В ведомстве сообщили, что охоту можно будет осуществлять в следующие сроки:

3 апреля — 6 мая — на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток;

17 апреля — 26 апреля — на водоплавающую дичь;

24 апреля — 3 мая 2021 года — на боровую дичь.

Чтобы получить разрешение на охоту, необходимо предоставить заявление, оригинал паспорта (документ, удостоверяющий личность), оригинал охотничьего билета и квитанцию об уплате госпошлины за выдачу разрешения.

Точную дату начала приема заявлений опубликуют на сайте Госкомитета по биологическим ресурсам РТ позднее.

Напомним, в 2020 году оборот продукции охоты в Татарстане составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков объяснял, что это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира.



Татьяна Демина