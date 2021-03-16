Почти в 20 сельхозпредприятиях Балтасинского района РТ выявили нарушения по охране труда

На сельскохозяйственном предприятии «Активист» Балтасинского района РТ с 2019 года только трое из 125 рабочих прошли периодические медицинские осмотры, что является нарушением законодательства об охране труда.

Аналогичные нарушения прокуратура муниципалитета выявила в деятельности ещё 18 сельхозпредприятий. В адрес их руководителей надзорное ведомство внесло представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана обратили внимание, что работодатели обязаны не допускать сотрудников к исполнению трудовых обязанностей, если они не прошли обязательный медосмотр, психиатрическое освидетельствование или имеют медицинские к противопоказания к работе.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров сообщил, что охват работников сельскохозяйственной отрасли Татарстана медосмотром в 2019 году составил 53%. В отдельных хозяйствах охват не превышал и 10%.

Татьяна Демина