Только половина сельхозработников в Татарстане проходят медосмотры

Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров сообщил, что охват работников сельскохозяйственной отрасли Татарстана медосмотром в прошлом году составил 53%. В отдельных хозяйствах охват не превышает и 10%.

Он также доложил, что в целом расходы по охране труда за год составили 369 млн рублей. Это 6 100 рублей на 1 работника, что на 8% больше, чем годом ранее.

Предприятия могут вернуть 30% этих затрат из Фонда социального страхования. В прошлом году 169 сельхозформированиям возвращено на цели охраны труда около 18 млн рублей, добавляет пресс-служба президента РТ.