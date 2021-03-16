При Роскомнадзоре предложили создать группу по оценке контента в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн намерен обратиться в Роскомнадзор с идеей о создании при ведомстве группы общественников, которые займутся оценкой контента в соцсетях на предмет их противоправности.

Идею депутату подсказала одна из участниц дискуссии в соцсети Clubhouse, приводя в пример ситуацию с Twitter, пишет ТАСС.

«Мне сам подход ваш нравится. Я всегда за то, чтобы доверять, но проверять», — заявил Хинштейн и призвал подумать над составом группы, которая займется проверкой постов из соцсетей.

Напомним, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что замедление работы и блокировка могут применяться и к другим интернет-ресурсам, таким как Facebook, Instagram, YouTube, если они также будут нарушать российское законодательство, как и Twitter.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter из-за неудаления постов с противоправной информации. Одновременно с этим заявлением в работе госсайтов (Кремля, правительства, Госдумы, силовых ведомств) произошли сбои.

Татьяна Демина