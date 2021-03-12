В Челнах к 1 сентября планируют обеспечить местами в детсадах 90% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

В Набережных Челнах в очереди на место в детских садах состоят 14 026 детей, из них 9 553 ребенка в возрасте от полутора до трех лет. На сегодняшний день места подготовили для 7 135 детей, 4,7 тысячи из которых — ясельные.

«В этом году к 1 сентября мы планируем обеспечить более 90% детей местами в ясельных группах», — сообщил первый заместитель начальника Управления образования Челнов Наркиз Кашапов. При этом он обратил внимание, что практика показывает, что 30—40% родителей не готовы отдавать детей в ясельные группы.

За последние два года в Набережных Челнах появились девять новых детских садов на 2,1 тыс. мест, 1 140 из них в яслях, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Фото: kzn.ru

«В этом году мы строим еще три садика. Все они будут открыты к 1 сентября», — добавил Кашапов.

Напомним, по данным Минобрнауки РТ, в Татарстане доступность дошкольного образования для детей до трех лет за год увеличилась до 72,3%, на 5%. В 2019 году этот показатель равнялся 67,5%.



Татьяна Демина