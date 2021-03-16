В нескольких ТСЖ Казани выявили нарушения в сфере обеспечения безопасности газового оборудования

В Казани в товариществах собственников жилья «Столярова, дом 7», «Столярова, дом 5», «Гривка», «Революционная, 69», «Заря-11», «Волга» и «Луговая» выявили нарушения в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В указанных ТСЖ отсутствуют должностные лица, ответственные за эксплуатацию сетей газопотребления в обслуживаемых жилых домах, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Также не заключены договоры на техобслуживание общедомового и фасадного газового оборудования.

Помимо этого товарищества не передавали в Казанскую городскую жилинспекцию информацию о гражданах, которые не впустили в свои жилища сотрудников, уполномоченных на проверку внутриквартирного газового оборудования и состояния вентиляционных каналов и дымоходов.



Прокуратура внесла представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности в адрес председателей правления восьми ТСЖ. Акты находятся на стадии рассмотрения.

Фото: pxhere.com

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил провести проверки с привлечением специалистов газовых служб, Ростехнадзора и иных ведомств из-за участившихся случаев отравления угарным газом.



Татьяна Демина