В Казани за день находят работу 13% жителей

В Казани за один день находят работу 13% жителей, выяснил аналитический центр «Авито Работы».

Не более пяти дней тратят на поиск работы 9% опрошенных. У 23% жителей столицы Татарстана поиск занимает больше месяца.

фото: realnoevremya.ru

Также, согласно исследованию, найти работу в маленьком городе проще, чем в большом.

Сроки поиска работы также зависят от возраста. Если в группах респондентов от 18 до 24 больше тех, кто находит работу в срок от 1 до 10 дней, то среди респондентов 45+ таких мало и увеличивается доля тех, кто искал свою последнюю работу больше месяца.



При этом в сумме по всей России 28% участников опроса оценили свой поиск работы как долгий или очень долгий. 26% россиян считают, что потратили на трудоустройство среднее количество времени, а 41% — что нашли работу быстро или очень быстро.

Ранее эксперты составили топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Казани в марте. Больше всего, согласно данным портала, в татарстанской столице готовы платить руководителям в сфере строительства и торговли, а еще инженерам.

