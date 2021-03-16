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Эксперты составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта в Казани

08:52, 16.03.2021
Эксперты составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта в Казани
Фото: pixabay.com

Эксперты портала Superjob составили топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Казани в марте. Больше всего, согласно данным портала, в татарстанской столице готовы платить руководителям в сфере строительства и торговли, а еще инженерам.

Вакансия-лидер по предлагаемой зарплате — руководитель филиала. За такую должность соискателю готовы предложить 250 тысяч рублей. Второе место у инженера Oracle — труды работодатель оценивает в 80 тысяч рублей. Тройку замыкает должность директора магазина — 65 900 рублей.

У управляющего магазином зарплата ненамного меньше — 60 тысяч рублей. Инженеру-конструктор ПГС работодатели готовы предложить от 50 до 60 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

В феврале «Реальное время» также публиковало результаты исследования по высокооплачиваемым профессиям — самыми востребованными тогда оказались программисты.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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