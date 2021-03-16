Двукратный призер ЧР по плаванию Исаев дисквалифицирован за применение допинга

Двукратный призер чемпионата России по плаванию 2020 года Сергей Исаев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Исаев признан виновным в нарушении пункта 2.1 правил, в котором говорится о наличии запрещенных веществ в допинг-пробе спортсмена. Он отстранен от соревнований сроком на два года.

Срок дисквалификации начнет отсчет с 18 ноября 2020 года.

Отметим, что в начале апреля в Казани пройдет чемпионат России по плаванию.