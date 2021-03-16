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Двукратный призер ЧР по плаванию Исаев дисквалифицирован за применение допинга

14:55, 16.03.2021
Двукратный призер ЧР по плаванию Исаев дисквалифицирован за применение допинга
Фото: realnoevremya.ru

Двукратный призер чемпионата России по плаванию 2020 года Сергей Исаев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Исаев признан виновным в нарушении пункта 2.1 правил, в котором говорится о наличии запрещенных веществ в допинг-пробе спортсмена. Он отстранен от соревнований сроком на два года.

Срок дисквалификации начнет отсчет с 18 ноября 2020 года.

Отметим, что в начале апреля в Казани пройдет чемпионат России по плаванию.

Спорт
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